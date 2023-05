Speciale difesa: Perego, Seafuture è evento fondamentale per protezione e sicurezza dell'ecosistema marino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ecosistema marino sicuro garantisce senza soluzione di continuità approvvigionamento di materie prime, energia e crescita blu ma deve essere protetto e salvato. Ed è infatti uno dei temi principali del Seafuture con numeri impressionanti che nel tempo ha raggiunto una importanza internazionale grazie agli oltre 15 mila partecipanti della scorsa edizione, alle 65 delegazioni estere, alle oltre 200 aziende che si sono mostrate in oltre 12.500 metri quadrati di esposizione nella storica base navale di La Spezia della nostra marina militare. Lo riferisce il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego, presentando sui social l'ottava edizione di Seafuture. "Una traiettoria di crescita che auspico e auguro possa raggiungere risultati ancora più ambiziosi. Seafuture si adatta agli obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti nell'agenda delle Nazioni Unite per le persone, il pianeta, la prosperità verso il 2030 e si adatta alla politica marittima integrata della Commissione europea. Durante il Seafuture, tecnologia, aziende, Pmi e istituzioni si incontrano, ci sarà anche una tavola rotonda a cui parteciperò, dove invece sarà la dimensione cyber che incontrerà il mare. Eventi come questo sono fondamentali per agevolare le sinergie con il privato e con gli specialisti del settore al fine di conseguire e mantenere quella sovranità tecnologica anche duale, che permette al Paese di provvedere alla sicurezza fisica e digitale di tutti gli interessi nazionali anche nella cyber underwater", ha continuato. (Res)