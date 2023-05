Maltempo: Meloni, richiesta aiuti Ue a quadro completo quantificazione danni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Complessivamente in 15 giorni è caduta in Emilia-Romagna "metà di tutta la pioggia che cadrebbe sulla zona in un intero anno". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervistata in videocollegamento al Festival dell'economia di Trento nell'ambito del panel "L'Italia che vorrei". "Ancora non possiamo avere una quantificazione complessiva dei danni", ma "faremo richiesta di aiuto all'Unione europea quando avremo il quadro completo", ha aggiunto. (Rin)