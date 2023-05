Torino: debutta all'aeroporto il nuovo volo per Parigi Orly

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Debutta oggi all'aeroporto di Torino il nuovo volo esclusivo di Volotea per Parigi Orly. La linea avrà 2 frequenze settimanali, il lunedì e il venerdì. Con questo volo ora sono 7 le rotte firmate Volotea dallo scalo Piemontese. "Grazie all’avvio del nuovo volo Volotea per Parigi Orly il nostro scalo dispone ora di una più ampia offerta di collegamenti verso la Francia, con una vasta scelta per i passeggeri in termini di orari – ha commentato Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport -. Siamo molto felici che Volotea abbia deciso di avviare questa rotta dal nostro scalo, operata in esclusiva: grazie agli orari e alle frequenze operate di venerdì sera e lunedì mattina, questo nuovo collegamento si presenta ideale per uno short break culturale, ma anche interessante per un target di viaggiatori d’affari", ha concluso.(Rpi)