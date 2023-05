Libano: primo ministro Miqati incontra coordinatore Onu, focus su aiuti ai rifugiati siriani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Libano uscente, Najib Miqati, ha incontrato questa mattina il vice coordinatore speciale e coordinatore umanitario delle Nazioni Unite per il Libano, Imran Riza, con il quale ha discusso degli aiuti destinati ai circa 1,5 milioni di rifugiati siriani presenti nel Paese. Secondo l’agenzia di stampa libanese “Nna”, Riza ha definito il colloquio con Miqati come “costruttivo”, aggiungendo di aver incontrato prima di lui il ministro degli Affari sociali, Hector Hajjar, sulla questione delle “informazioni che circolano sui media a proposito degli aiuti ai rifugiati”. Il coordinatore Onu, inoltre, ha annunciato che è previsto un impegno congiunto dell’Alto commissariato Onu per i rifugiati (Unhcr) e con il Programma alimentare mondiale. L’Unhcr, infatti, il 24 maggio aveva reso noto che “i rifugiati siriani in Libano che beneficiano di un’assistenza in denaro, potranno ritirare il corrispettivo in dollari statunitensi fino alla fine di questo mese”. Tale modifica è stata apportata dalle autorità libanesi per uniformare il trattamento dei rifugiati siriani con quello riservato ai profughi palestinesi e ai cittadini libanesi beneficiari di sussidi statali. Una misura, del resto, che serve a sottrarre il denaro destinato agli aiuti alla volatilità della valuta libanese, che dal 2019 ha perso oltre il 98 per cento del suo valore. Le famiglie di rifugiati siriani, dunque, potranno ottenere un massimo di 125 dollari al mese in contanti da parte dell’Unhcr e del Programma alimentare mondiale. In precedenza, invece, l’Unhcr offriva loro circa 25 dollari, mentre il Programma alimentare mondiale ne forniva circa 11, per un massimo di cinque persone per ogni nucleo familiare. (Lib)