Lavoro: Cgil, Università Roma Tre ritiri richiesta a lavoratori di controllare documenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ateneo degli Studi di Roma Tre deve ritirare la richiesta rivolta ai lavoratori addetti alla portineria e i servizi di prima accoglienza di controllare i documenti di idoneità di chi vuole entrare all'Università. Così, in una nota, la Cgil Roma Centro Ovest Litoranea e il coordinamento di sito rappresentato dalle categorie Flc Cgil, Fp Cgil, Fiom Cgil, Fillea Cgil e Filcams Cgil. "La richiesta è inaccettabile da ogni punto di vista - continua la nota -. L'università è un luogo pubblico e tale provvedimento mina questa fondamentale caratteristica. Inoltre, non si capisce con quale autorità un lavoratore che opera in appalto, con il compito di gestire l'accoglienza - presente solo in alcuni degli accessi - possa chiedere a qualcuno di identificarsi come se fosse un agente di pubblica sicurezza. Tale provvedimento va immediatamente ritirato e chiediamo all' Ateneo di operare in tal senso. In caso contrario valuteremo insieme alle lavoratrici, ai lavoratori, alle studentesse e agli studenti tutte le azioni necessarie per il ripristino delle normali condizioni di accesso a un luogo pubblico e aperto come deve essere l'università". (Com)