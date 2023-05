Maltempo: Zangrillo a camera ardente Feletti, aiutare Emilia-Romagna priorità governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina a Faenza (Ravenna), il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ha rappresentato il governo alla camera ardente di Giordano Feletti, una delle vittime della alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna. Accolto all'obitorio dell'ospedale degli Infermi dal prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa, il ministro Zangrillo ha rinnovato le condoglianze ai famigliari del 79enne e la vicinanza del governo alla popolazione dell'Emilia-Romagna duramente colpita dal maltempo dei giorni scorsi. Dopo aver reso omaggio al feretro con il sindaco Faenza, Massimo Isola, il ministro Zangrillo - riferisce una nota - ha ringraziato Forze dell'ordine, Protezione civile e tutti i soccorritori per "lo straordinario lavoro che stanno facendo". "E' doveroso essere qui per esprimere la vicinanza del governo alle famiglie delle vittime. Siamo consapevoli che la situazione è drammatica - sottolinea - e, come governo, stiamo facendo tutto il possibile. Reperire le risorse per far fronte all'emergenza, per superare al più presto questa fase e passare subito alla ricostruzione, è la nostra priorità. Aiuteremo questo territorio a pensare al futuro".(Com)