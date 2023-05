© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la comunicazione "vogliamo mettere una copertura telefonica stabile in 4G su tutta la rete alta velocità, mentre sulle tratte regionali servono 5-6 anni. La gente deve poter lavorare a bordo treno così non perde tempo". Lo ha detto l'Amministratore delegato di Fs, Luigi Ferraris, al Festival dell'Economia di Trento.(Rin)