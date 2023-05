Italia-Azerbaigian: ambasciata azerbaigiana a Roma festeggia la Festa nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata della Repubblica dell'Azerbaigian in Italia ha organizzato, il 24 maggio, un ricevimento nel Centro culturale dell'Azerbaigian, per celebrare la Festa nazionale – il Giorno dell'indipendenza della Repubblica dell'Azerbaigian. A ricevere gli ospiti, l'ambasciatore Rashad Aslanov, che è intervenuto all'inizio dell'evento manifestando innanzi tutto "la più sentita vicinanza all'Italia, al popolo italiano e soprattutto ai coraggiosi abitanti dell'Emilia Romagna, per l'alluvione che ha colpito queste terre". Successivamente, l'ambasciatore ha ricordato la proclamazione, il 28 maggio 1918, della prima repubblica parlamentare democratica nell'oriente musulmano, la Repubblica Democratica dell'Azerbaigian. "La Repubblica ha fatto grandi passi avanti nella costruzione di uno Stato indipendente e democratico, creando il primo Parlamento e governo, ha adottato la bandiera nazionale, l'inno e lo stemma, ha dichiarato la lingua azerbaigiana come lingua di Stato", ha spiegato l'ambasciatore, aggiungendo che "ha eliminato le disuguaglianze razziali, etniche, religiose e di classe, garantendo a tutti i cittadini del Paese gli stessi diritti. Per la prima volta in Oriente e molto prima di alcuni paesi del mondo, alle donne in Azerbaigian è stato concesso il suffragio femminile nel 1918. Quando la diplomazia azerbaigiana faceva i suoi primi passi, nel 1919, a Baku, operavano le rappresentanze diplomatiche di 16 paesi, inclusa l'Italia." Il 18 ottobre 1991, quando l'Azerbaigian ha riconquistato la sua indipendenza, si è dichiarato successore politico e legale della Repubblica Democratica dell'Azerbaigian. (segue) (Res)