Italia-Azerbaigian: ambasciata azerbaigiana a Roma festeggia la Festa nazionale (2)

19 luglio 2021

- L'ambasciatore ha poi rammentato che quest'anno l'Azerbaigian celebra anche il centesimo anniversario della nascita del leader nazionale Heydar Aliyev, l'architetto "dello Stato azerbaigiano indipendente e moderno". Heydar Aliyev è stato il primo presidente azerbaigiano a visitare l'Italia, incontrando le istituzioni politiche ed economiche, per intrecciare quei legami politici e diplomatici che oggi sono strategici, sanciti nella Dichiarazione congiunta sul rafforzamento del partenariato strategico multidimensionale tra la Repubblica dell'Azerbaigian e la Repubblica Italiana, firmata nel febbraio del 2020. L'ambasciatore Aslanov ha inoltre sottolineato che "secondo le statistiche ufficiali, l'Italia è il principale partner commerciale dell'Azerbaigian e l'Azerbaigian è il principale partner commerciale dell'Italia nella regione del Caucaso meridionale. Il coinvolgimento di numerose aziende italiane in vari settori dell'economia azerbaigiana, compresi i progetti di ricostruzione dei territori liberati del Paese, i reciproci investimenti, dimostrano l'esistenza di forti relazioni economiche tra i due Paesi." Con la messa in servizio del Gasdotto trans-adriatico (Tap), che è uno dei segmenti del Corridoio meridionale del gas, l'Azerbaigian è diventato anche un partner affidabile per la fornitura di gas per l'Italia e per l'Europa. Dopo aver ricordato i legami umanitari e culturali, con i molti progetti e con l'istituzione dell'Università Italia-Azerbaigian nel 2022 e l'apertura del Centro culturale dell'Azerbaigian, l'ambasciatore Aslanov ha evidenziato la costituzione del nuovo gruppo di amicizia Italia-Azerbaigian nella XIX Legislatura del Parlamento della Repubblica Italiana, "confermando una cooperazione interparlamentare forte, costante e approfondita tra i nostri Paesi". Prima di passare la parola, non è mancato un riferimento al fatto che, dopo la guerra patriottica del 2020, "oggi l'Azerbaigian, in quanto Stato che ha ripristinato la propria integrità territoriale, sta facendo del suo meglio per ristabilire la pace e la stabilità nella regione e apprezza molto gli sforzi di buona volontà della comunità internazionale in questa direzione". (segue) (Res)