Italia-Azerbaigian: ambasciata azerbaigiana a Roma festeggia la Festa nazionale (3)

- Ad intervenire successivamente il viceministro dell’Ambiente Vannia Gava, che ha portato i saluti del governo italiano, ringraziando innanzi tutto per le parole spese a sostegno dell'Emilia Romagna. Il viceministro ha ricordato le molte visite bilaterali avvenute nei primi mesi del 2023, come quelle del ministro della Difesa, del ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, del ministro delle Imprese e del Made in Italy, e del viceministro degli Affari esteri in Azerbaigian e ha citato le sue stesse visite nel Paese. Tra i settori di cooperazione elencati, quello energetico, culturale ed accademico. L'evento è stato dunque una nuova occasione non solo per celebrare una festività fondamentale per la storia azerbaigiana, ma anche per evidenziare le ottime relazioni con l'Italia, durature e ricche di spunti sempre nuovi. Dopo gli interventi, gli ospiti hanno potuto gustare le prelibatezze della cucina azerbaigiana, preparate per l'occasione da chef professionisti giunti da uno dei più rinomati ristoranti di Baku. Piatti come dolma, plov e pakhlava hanno permesso di far sentire l'Azerbaigian ancora più vicino: un paese amico, che non cessa di incantare. (Res)