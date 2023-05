Maltempo: Farmaceutico militare e Agenzia industrie difesa a sostegno delle zone colpite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, unità produttiva dell'Agenzia industrie difesa (Aid), si è recata nelle aree dell'Emilia Romagna colpite da maltempo e alluvioni per supportare le popolazioni locali con la consegna di presidi farmaceutici. Lo riferisce oggi un comunicato stampa. Nella giornata di ieri sono state donate soluzioni disinfettanti e integratori alimentari salini in provincia di Bologna. A ricevere il materiale di produzione del Farmaceutico militare il sindaco di Monterenzio. La soluzione disinfettante rappresenterà un importante strumento per scongiurare rischi di tetano dettati dalle alluvioni. L'Agenzia industrie difesa si unisce all'impegno delle Forze armate nel fornire il massimo supporto alla popolazione anche attraverso ulteriori donazioni e interventi di personale specializzato.(Com)