Piemonte: firmato accordo tra Intesa-Sanpaolo e Confcommercio Cuneo per investimenti delle Pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo e Confcommercio Cuneo hanno siglato un accordo di collaborazione volto a promuovere gli investimenti delle Pmi associate e ad accompagnarle nell’attuale contesto e nel rilancio. L'iniziativa rientra nel piano di rilancio Crescibusiness da 5 miliardi di euro a livello nazionale. "Le imprese ci chiedono misure efficaci, in un percorso di crescita e di sviluppo sostenibile – ha affermato Andrea Perusin, Direttore Regionale Piemonte Sud e Liguria Intesa Sanpaolo – Con il piano Crescibusiness rafforziamo ancora l’impegno verso l’economia locale, fornendo la liquidità necessaria per affrontare le difficoltà contingenti e sostenendo gli investimenti strategici. Insieme a Confcommercio provincia di Cuneo abbiamo individuato nuove opportunità per le imprese del territorio, che si aggiungono alle molte iniziative messe in campo negli anni dalla Banca: in Piemonte per favorire l’accesso al credito abbiamo siglato 83 contratti di filiera, coinvolgendo 3.700 fornitori per un giro d’affari di circa 10 miliardi di euro, e ad oggi abbiamo supportato con quasi 560 milioni di euro gli investimenti finalizzati al raggiungimento di obiettivi Esg e in circular economy. (segue) (Rpi)