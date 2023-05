Libano: Banca mondiale concede 300 milioni di dollari per le famiglie bisognose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione del gruppo della Banca mondiale ha approvato ieri un finanziamento aggiuntivo di 300 milioni di dollari per il Progetto di rete di sicurezza sociale per la crisi di emergenza e la risposta al Covid-19 (Essn). Lo ha reso noto in un comunicato stampa la Banca mondiale, spiegando che il finanziamento aggiuntivo amplierà la fornitura di trasferimenti di denaro alle famiglie libanesi bisognose e sosterrà ulteriormente lo sviluppo di un sistema unificato di erogazione nel Paese per migliorare la gestione delle crisi in corso e future. Questo nuovo pacchetto di 300 milioni di dollari rappresenta il secondo finanziamento aggiuntivo del progetto Essn per un totale di 546 milioni di dollari, che era stato approvato nel gennaio gennaio 2021 per aiutare il Libano a far fronte all'impatto della crisi economica e alla pandemia di Covid-19. Il progetto ha già ricevuto un primo finanziamento aggiuntivo di 4 milioni di dollari nel maggio 2022. Questo secondo finanziamento aggiuntivo continuerà ad aiutare il Libano a proteggere la sua popolazione dall'impatto di varie crisi, oltre a sostenere il Paese nello sviluppo di una rete di sicurezza sociale mirata e digitale. (segue) (Lib)