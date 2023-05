Libano: Banca mondiale concede 300 milioni di dollari per le famiglie bisognose (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Libano sta attraversando una delle peggiori crisi economiche e finanziarie del mondo. Dal 2018 il Paese registra una contrazione totale del 39,9 per cento del Pil reale, che avrà effetti negativi sulla crescita economica per i prossimi 15 anni. La crisi continua ad avere un forte impatto sociale e ostacola notevolmente l'accesso ai servizi pubblici di base. Con il forte deterioramento della valuta, l'inflazione a tre cifre, in particolare nel settore alimentare, le condizioni di vita delle famiglie estremamente povere e vulnerabili continuano a peggiorare. Il Libano, poi, non dispone di un sistema di protezione sociale completo e inclusivo che in grado di offrire ai suoi cittadini parità di accesso e opportunità. Prima della crisi economica, il sistema di protezione sociale era altamente regressivo, guidato da sussidi universali e investimenti limitati in programmi mirati della Rete di sicurezza sociale (Ssn). Approvato nel gennaio 2021, il progetto – noto anche come Aman – ha gettato le basi per la creazione di un sistema di ammortizzatori sociali per contrastare la povertà in Libano attraverso l'istituzione del primo registro sociale nazionale completamente digitalizzato (Daem), che ha facilitato la fornitura efficace, efficiente e trasparente di trasferimenti di denaro a circa 82 mila famiglie che soddisfano i criteri di estrema povertà e vulnerabilità sociale per un periodo che va fino ai 14 mesi. Un'indagine ha rivelato che dopo aver ricevuto i trasferimenti, la quota maggiore della spesa delle famiglie beneficiarie è destinata al cibo (43 per cento della spesa), seguita dall'assistenza sanitaria (12 per cento della spesa). Circa il 99 per cento delle famiglie beneficiarie ha riportato un miglioramento delle condizioni di vita dopo i trasferimenti, mentre il 66 per cento delle famiglie beneficiarie con figli ha riferito che i sussidi hanno facilitato la frequenza scolastica. (segue) (Lib)