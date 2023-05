Libano: Banca mondiale concede 300 milioni di dollari per le famiglie bisognose (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il finanziamento aggiuntivo consentirà al Libano di continuare a soddisfare i crescenti bisogni delle famiglie povere e vulnerabili che soffrono a causa della grave crisi economica e finanziaria", ha affermato Jean-Christophe Carret, direttore della Banca mondiale per il dipartimento del Medio Oriente. "Il finanziamento faciliterà anche l'integrazione dei progetti della Rete di sicurezza sociale già esistenti in un programma Ssn unificato, e promuoverà l'efficienza e l'efficacia delle spese della Ssn". Complessivamente, il progetto Essn e il suo finanziamento complementare forniranno trasferimenti di denaro a 160 mila famiglie nell'arco di due anni. Ciò include le attuali famiglie beneficiarie dell'Essn oltre alle nuove famiglie che soddisfano i criteri di povertà e vulnerabilità. Le famiglie idonee riceveranno una somma forfettaria mensile di 25 dollari, oltre a 20 dollari per ogni membro della famiglia (fino a un massimo di sei membri), per un importo mensile massimo di 145 dollari per famiglia. Il progetto è attuato congiuntamente dal ministero degli Affari sociali e dall'Unità di gestione centrale del Consiglio dei ministri che hanno incaricato il Programma alimentare mondiale di effettuare le visite di verifica di ammissibilità e il pagamento dei bonifici. Le informazioni sui pagamenti e altre comunicazioni vengono inviate mensilmente alle famiglie destinatarie tramite un messaggio sul telefono. (segue) (Lib)