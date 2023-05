Libano: Banca mondiale concede 300 milioni di dollari per le famiglie bisognose (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il finanziamento aggiuntivo amplierà anche la fornitura di trasferimenti di denaro integrativi per l'istruzione a un totale di 92 mila studenti nelle famiglie beneficiarie di età compresa tra 13 e 18 anni per coprire i costi diretti della scuola, comprese le tasse di iscrizione alla scuola, le tasse scolastiche, le spese per libri di testo e cancelleria, le spese di trasporto e uniformi scolastiche. Gli studenti idonei riceveranno tra 285 dollari e 425 dollari per anno accademico a seconda del livello e del corso di studio, da pagare direttamente alla famiglia beneficiaria. La frequenza scolastica e il rendimento dei bambini ammissibili saranno monitorati e comunicati dal ministero dell'Istruzione e dell'Istruzione Superiore. Il finanziamento aggiuntivo Essn sosterrà anche un maggiore accesso a servizi sociali di qualità forniti dai Centri di sviluppo sociale del ministero degli affari sociali per 400 mila persone. (Lib)