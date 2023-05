Spagna: popolari criticano il "trionfalismo economico" del governo Sanchez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito popolare (Pp), Alberto Nunez Feijoo, ha criticato il "trionfalismo economico" del governo guidato da Pedro Sanchez quando la Spagna è un "Paese indebitato" con un deficit enorme e una disoccupazione doppia rispetto all'Unione europea". Nel corso di un evento elettorale con il candidato sindaco del Pp di Alicante, il capo dell'opposizione ha, inoltre, avvertito che il Paese dovrà affrontare "un buco nelle pensioni" e un "debito esorbitante". "Il governo dice che la Spagna sta andando bene e io dico no, purtroppo no. Mi piacerebbe", ha sottolineato Feijoo, assicurando che la crescita economica sarà un obiettivo prioritario dei popolari perché "se non ci sarà crescita economica la Spagna avrà enormi difficoltà". "Una cosa è il trionfalismo e un'altra è la realtà. E la realtà è che il nostro Paese non ha ancora recuperato la ricchezza che aveva nel 2019", ha avvertito. (Spm)