Carceri: Consulta su 41 bis, no a vetro divisorio a tutta altezza durante colloqui con minori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte è peraltro consapevole che i colloqui con i familiari o con terze persone rappresentano uno dei momenti a più alto rischio per l'obbiettivo perseguito dal regime detentivo differenziato, cioè quello di impedire i collegamenti degli appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà. A questo scopo, quindi, è legittima, durante i colloqui, l'adozione di rigorose misure per impedire il passaggio di oggetti. Il legislatore, però, non ha specificato le pertinenti soluzioni tecniche, limitandosi a richiedere che i locali destinati ai colloqui siano «attrezzati» in modo da impedire tale passaggio. La sentenza, quindi, chiarisce che l'impiego del vetro divisorio, pur essendo la soluzione maggiormente idonea a raggiungere l'obbiettivo di legge, non è imposto dal testo della disposizione. (segue) (Com)