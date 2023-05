Carceri: Consulta su 41 bis, no a vetro divisorio a tutta altezza durante colloqui con minori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ne deriva, in particolare, che non è illegittima la circolare dell'amministrazione penitenziaria, la quale consente colloqui senza schermatura con i familiari in linea retta minori di dodici anni. La Corte precisa, inoltre, che l'indicazione contenuta nella circolare non impone, a sua volta, una scelta rigida, che potrebbe non risultare adeguata, per eccesso o per difetto, alle specifiche esigenze del caso singolo. Questa indicazione, da un lato, non può impedire una deroga puntuale, adeguatamente motivata, alla regola del vetro divisorio, anche per i colloqui con minori ultradodicenni; dall'altro lato, e all'inverso, non attribuisce una pretesa intangibile alla condivisione del medesimo spazio libero, nemmeno durante i colloqui con minori infradodicenni. (Com)