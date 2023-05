Romania: Europol, smantellata rete criminale dedita al traffico di migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’operazione in Romania coordinata dall’Europol contro la criminalità organizzata ha portato allo smantellamento di un gruppo coinvolto nel traffico di migranti. Lo ha riferito con un comunicato lo stesso ufficio di polizia dell'Unione europea. Nell’operazione sono state coinvolte le forze di polizia di frontiera romena, la direzione generale bulgara per la lotta alla criminalità organizzata e la polizia federale tedesca di Waidhaus. A seguito di 29 perquisizioni nella città di Bucarest, sono state tratte in arresto 28 persone. Le indagini sul gruppo criminale erano iniziate lo scorso anno, dopo l’arresto di alcuni conducenti di furgoni al confine con la Bulgaria. L’attività investigativa ha permesso di scoprire una rete criminale organizzata suddivisa in due gruppi di competenza, uno dedicato al reclutamento di migranti e l’altro al loro trasporto. L’organizzazione ha contrabbandato migranti irregolari dalla Turchia alla Germania attraverso Bulgaria, Romania, Ungheria e Repubblica Ceca.(Com)