Regno Unito: nuovo record di richieste d'asilo pendenti, 172.758 mila a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le richieste d’asilo pendenti nel Regno Unito hanno raggiunto il numero record di 172.758 a fine marzo. È quanto emerge dagli ultimi dati rilasciati dal ministero dell'Interno britannico, nonostante le promesse del governo di ridurne il numero. Il Partito laborista britannico ha detto che non c'è stata "alcuna azione" per ridurre l'arretrato e assicurarsi che le richieste vengano esaminate correttamente. Downing Street ha affermato che le misure introdotte per affrontare il numero di richieste d'asilo arretrate "richiederanno tempo per sistemarsi". (Rel)