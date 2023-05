Roma: "Dott" vince gara per continuare servizio di monopattini, allargata area operativa a periferie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dott, tra i leader europei della micromobilità urbana, è stato selezionato come primo operatore di sole tre società autorizzate a continuare a gestire il servizio di monopattini in condivisione a Roma, ampiamente considerato uno dei mercati più interessanti al mondo per il settore. La società si è aggiudicata un contratto triennale per un minimo di 3.000 fino ad un massimo di 4.500 monopattini, a seconda dell'estensione dell'area operativa del servizio, che avrà inizio il prossimo primo luglio. L'annuncio fa seguito a una procedura di gara molto competitiva, con criteri più esigenti in tema di sicurezza, sostenibilità e ordine pubblico, guidata da Roma Capitale e Roma Servizi per la Mobilità. Dott, selezionato già nella prima gara pubblicata dal Comune nel 2020, è stato confermato oggi per ulteriori tre anni ricevendo dalla commissione di gara il punteggio più alto tra i sette competitor: l'Amministrazione ha premiato Dott per la sua costante dedizione alla sicurezza, l'attenzione all'ambiente, l'impegno nel mantenere tutte le operations in–house e la proficua collaborazione instaurata negli ultimi anni di servizio. (segue) (Com)