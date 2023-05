Roma: "Dott" vince gara per continuare servizio di monopattini, allargata area operativa a periferie (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie agli ultimi tre anni di servizio a Roma, Dott ha già raggiunto nella Capitale 400.000 utenti che hanno percorso 4,1 milioni di noleggi per circa 9 milioni di km green che, se fossero stati percorsi a bordo di un'auto privata, corrisponderebbero a un risparmio di quasi 1.000 tonnellate di CO2. Oltre il 60 per cento degli spostamenti Dott, inoltre, avviene attraverso l'acquisto di un abbonamento, sintomo di quanto il servizio sia diventato un'abitudine di mobilità per i romani, non solo in centro ma anche nelle zone limitrofe della città. Dott, ad esempio, è stato il primo operatore ad attivare il servizio anche a Ostia, estendendo la propria area operativa di oltre 100 km2. Circa il 70 per cento dei viaggi Dott vengono infatti effettuati fuori dal centro cittadino. Infine, da una recente indagine condotta tra gli utenti di Roma è emerso che il 41 per cento degli utenti abituali dichiara di aver ridotto l'uso dell'auto privata da quando circola con il dott. (Com)