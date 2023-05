Bosnia: Dodik, Repubblica Srpska spera che costruzione gasdotto con Serbia inizi entro fine anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina) Milorad Dodik ha espresso la speranza che la costruzione del gasdotto di collegamento con la Serbia "inizi entro la fine dell'anno". "Rimangono in vigore i contratti tra la Repubblica Srpska e la russa Gazprom. Banja Luka spera che il progetto possa iniziare quest'anno, ma è necessario concordare tutte le restanti procedure a livello centrale", ha affermato Dodik, ripreso dal sito informativo "Biznis". Il leader serbo ha quindi aggiunto che "la cosa più importante è che l'accordo con la Gazprom rimanga in vigore. Non sono previsti cambiamenti da questo punto di vista", ha detto Dodik, sottolineando che l'entità sta negoziando con la Federazione Russa anche dei progetti per la ricostruzione di centrali termiche e l'approvvigionamento di attrezzature riguardanti il lavoro nelle miniere.(Seb)