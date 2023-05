Pnrr: Centinaio (Lega), coinvolgere privati e aiutare Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Italia non può rinunciare ai fondi del Prr. Se abbiamo un problema a spendere tutto nei tempi previsti, dobbiamo farlo capire all'Europa e dobbiamo trovare noi il modo per raggiungere gli obiettivi. Possiamo coinvolgere di più i privati, che sono pronti a investire sulla transizione ambientale. E dobbiamo anche aiutare gli amministratori che non ce la fanno. È giusto riservare il 40 per cento delle risorse al Sud, ma se poi lì scopriamo che ci sono difficoltà di spesa, bisogna che gli amministratori si diano da fare e che il sistema-Paese li aiuti. Di sicuro, quello che non possiamo fare è utilizzare i fondi del PNRR per costruire armi, come qualcuno in Europa vorrebbe". Lo ha detto il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio (Lega), intervenendo questa mattina a "Omnibus" su La7.(Rin)