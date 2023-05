Corea del Sud: passeggero aereo di linea apre portellone in volo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il passeggero di un aereo di linea della compagnia aerea Asiana Airlines in volo oggi da Jeju a Daegu, in Corea del Sud, ha aperto uno dei portelloni del velivolo, che fortunatamente è riuscito ad atterrare senza conseguenze. Lo hanno reso noto le autorità sudcoreane, che dopo l'atterraggio hanno tratto in arresto il responsabile. A bordo dell'aereo di linea viaggiavano 194 persone, incluso un gruppo di atleti giovanili. Secondo le prime testimonianze raccolte dai media locali, uno dei passeggeri ha tentato di aprire una delle uscite di emergenza del velivolo in fase di atterraggio, riuscendo nell'intento nonostante i tentativi di alcuni dei passeggeri e del personale di volo di immobilizzarlo. Non è chiaro per quanto tempo il portellone sia rimasto aperto prima dell'atterraggio, ma una foto scattata all'interno dell'aereo mostra il portellone completamente aperto e i capelli dei passeggeri mossi da una folata di vento. L'apertura improvvisa del portellone ha causato difficoltà respiratorie ad alcuni dei passeggeri: nove persone sono state ricoverate, ma le loro condizioni non desterebbero preoccupazione. (Git)