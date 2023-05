Russia-Somalia: Lavrov, pronti a soddisfare esigenze militari di Mogadiscio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è pronta a soddisfare le esigenze militari della Somalia per sostenerla la lotta al terrorismo nel Paese. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, nel corso di una conferenza stampa congiunta con il suo omologo della Somalia, Abshir Omar Jama. "Quanto alla cooperazione tecnico-militare, abbiamo ribadito la nostra disponibilità a soddisfare le esigenze dell'esercito nazionale somalo (...) per combattere terroristi ed estremisti che rimangono ancora sul territorio di questo Paese. Mi riferisco a gruppi come Al-Shabab e Al-Qaeda", ha detto il ministro russo. Lavrov ha aggiunto che Mosca continuerà ad assistere la Somalia nell'addestramento della polizia nazionale. (Rum)