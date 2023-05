Algeria: volume scambi commerciali con Paesi arabi sale a cinque miliardi di dollari nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022, il volume degli scambi commerciali tra l'Algeria e i Paesi arabi è aumentato dell'11 per cento rispetto al 2021, raggiungendo un valore di cinque miliardi di dollari. È quanto emerge dai dati pubblicati dal sito algerino “Algerie maintenant”, secondo il quale la Tunisia è il principale partner commerciale con il Paese nordafricano con 1,12 miliardi di dollari di scambi commerciali, in aumento del 12 per cento rispetto all’anno precedente. L'Arabia Saudita si è posizionata al secondo posto con 989 milioni di dollari di esportazioni, in aumento del 39 per cento rispetto al 2021. Segue l'Egitto, con il quale gli scambi hanno registrato un tasso di crescita significativo, stimato al 42 per cento, per raggiungere nel 2022 un valore di 952 milioni di dollari. Quanto agli Emirati Arabi Uniti, si collocano al quarto posto, con volume degli scambi commerciali di 380 milioni di dollari, in leggero aumento dello 0,5 per cento. In merito al Marocco, gli scambi commerciali tra i due Paesi sono notevolmente diminuiti (-57 per cento), portando il volume degli scambi commerciali a 329 milioni di dollari.(Mar)