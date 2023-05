Energia: Tunisia, entro 2050 possibile export in Europa di 5,5 milioni tonnellate idrogeno verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia sarà in grado di esportare tra 5,5 e 6 milioni di tonnellate di idrogeno verde in Europa entro il 2050. Lo ha affermato il direttore generale dell'elettricità e della transizione energetica presso il ministero dell'Industria tunisino, Belhassen Chiboub. Sulla base dei dati dell'iniziativa European Hydrogen Backbone, ovvero un progetto di rete europea per il trasporto dell'idrogeno attraverso un gasdotto, il responsabile tunisino ha precisato che tale quantità costituirà la quota tunisina delle importazioni programmate dall'Europa, in particolare da Tunisia, Algeria e Libia (in totale 11 milioni di tonnellate di idrogeno verde). Nello stesso contesto, Chiboub ha sottolineato che la Tunisia possiede tutte le capacità necessarie per produrre idrogeno verde a costi competitivi nel breve e medio termine. Il responsabile ha aggiunto che Paese possiede inoltre risorse rinnovabili "eccellenti" e "complementari", tra cui l'energia solare ed eolica, oltre alla vicinanza al centro della domanda, che è l'Europa. A questo proposito, Chiboub ha affermato che la Tunisia ha in programma di istituire una rete per il trasporto di idrogeno verde da Gabes e Tataouine, nel sud, verso Nabeul, nord-est per contribuire all'esportazione in Europa. (Tut)