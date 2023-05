Energia: Algeria, produzione gas naturale record nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di gas naturale in Algeria ha registrato un record nel 2021. È quanto emerge da dati dell'Agenzia internazionale dell'energia, secondo i quali l’Algeria ha prodotto l'equivalente di 9,9 miliardi di piedi cubi al giorno di gas naturale nel 2021, con un aumento del 23,4 per cento rispetto agli 8 miliardi di piedi cubi al giorno prodotti dal Paese nel 2011. Del gas naturale prodotto nel 2021, il 53 per cento è stato esportato, sebbene il volume totale delle esportazioni sia stato maggiore nel 2021 rispetto al 2011, la percentuale esportata nel 2021 è stata inferiore rispetto al 2011, quando è stato esportato il 60 per cento del gas naturale algerino, a causa dell'aumento dei consumi interni nell'ultimo decennio. Tuttavia, secondo il sito web d’informazione “Algerie maintenant”, recenti miglioramenti alle infrastrutture di esportazione danno all'Algeria la possibilità di esportare una maggiore quantità del suo gas naturale.(Ala)