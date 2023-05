Algeria: ministro Energia riceve capo compagnia omanita Abraj, focus su investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Energia e delle Miniere dell'Algeria, Mohamed Arkab, ha ricevuto ieri ad Algeri, il presidente del consiglio di amministrazione della società omanita Abraj Energy Services, Saif bin Said al Hammy, con il quale ha discusso delle opportunità di investimento nel Paese attraverso partenariati reciprocamente vantaggiosi. Lo ha riferito un comunicato del ministero algerino secondo cui le due parti hanno discusso di "opportunità di investimento tra Sonatrach e Abraj Energy nel settore degli idrocarburi, in particolare nelle attività di perforazioni esplorative, sviluppo e manutenzione di giacimenti e formazione". Le due parti hanno anche discusso "delle possibilità di instaurare rapporti di cooperazione attraverso progetti di partenariato di reciproco vantaggio, soprattutto nel campo della riconversione e delle nuove tecnologie per il recupero dei pozzi chiusi". Arkab ha presentato "il contenuto e gli obiettivi della nuova legge sugli idrocarburi per rilanciare le attività di esplorazione e sfruttamento degli idrocarburi in Algeria, sottolineando il desiderio del Paese di lavorare di più per sviluppare meglio le sue risorse e sfruttare il suo settore minerario". La società Abraaj Energy Services è stata invitata a esplorare le modalità per stabilire un partenariato con Sonatrach.(Ala)