Algeria: due bambini morti a causa delle forti piogge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno due bambini sono morti a causa delle forti piogge verificatesi in diverse regioni dell'Algeria nelle scorse ore. Lo ha reso noto il ministero dell'Interno affermando che le due vittime sono un bambino di nove anni e una bambina di sette anni, il cui corpo è stato ritrovato nella provincia di Guelma, nella parte orientale del Paese. Il ministero ha aggiunto che un certo numero di case, edifici e strutture pubbliche, in particolare strutture con scopi educativi, sono state danneggiate. Le unità della Protezione civile hanno anche salvato 27 persone di origine subsahariana, dopo che sono state circondate dall’acqua in una valle lungo il fiume Syebouse nella provincia di Guelma.(Ala)