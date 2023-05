Egitto-Libia: viceministro Esteri incontra vicepresidente Al Lafi, focus su soluzione politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro degli Affari esteri dell’Egitto per gli affari africani, Hamdi Sanad loza ha discusso ieri, al Cairo, con Abdullah al Lafi, vicepresidente del Consiglio presidenziale libico, degli sforzi per promuovere una soluzione politica in Libia. Lo ha riferito il ministero egiziano sulla sua pagina Facebook, spiegando che l'incontro ha riguardato anche gli sviluppi relativi agli sforzi incessanti compiuti dal Consiglio presidenziale libico nel percorso di una riconciliazione nazionale globale "affinché siano compiuti gli sforzi necessari per raggiungere la stabilità nel Paese”.(Cae)