Imprese: 30 maggio Acc aprirà primo sito di produzione di batterie elettriche in Francia

- Automotive Celle Company, di proprietà in parti uguali di Stellantis e TotalEnergies, aprirà nei pressi di Lens il 30 maggio il primo stabilimento in Francia destinato alla produzione di batterie elettriche. Lo riferiscono i media d'oltralpe, spiegando che il sito rappresenta un passo in avanti importante per il processo di re-industrializzazione voluto dal presidente Emmanuel Macron. L'inizio della produzione è previsto per questa estate, con una capacità di 13 gigawattora entro la fine del 2024, che arriveranno a 400 per il 2030, con 800 mila batteria prodotte ogni anni.(Frp)