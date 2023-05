Egitto: ministro Esteri incontra Alto commissario per i rifugiati Onu, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Esteri dell’Egitto, Sameh Shoukry, ha incontrato ieri a Ginevra, l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi. Lo ha riferito Ahmed Abu Zeid, portavoce ufficiale del ministero, spiegando che Shoukry ha espresso "il suo apprezzamento" per la cooperazione esistente tra l'Alto commissariato per i rifugiati (Unhcr) e l'Egitto. Il ministro egiziano ha anche illustrato la politica dell'Egitto nei confronti dei migranti e dei rifugiati, "che si basa sul rispetto dei diritti umani e della loro dignità, sulla non discriminazione e sulla fornitura di servizi di base, specialmente nei settori della sanità e dell'istruzione". Le due parti hanno discusso i modi per rafforzare la cooperazione e il partenariato tra l'Egitto e l’Unhcr, alla luce "degli enormi oneri sostenuti dal governo egiziano nell'ospitare oltre 9 milioni di migranti e rifugiati, soprattutto alla luce delle le ripercussioni dell'attuale crisi in Sudan, così come la necessità che l'organizzazione si mobiliti per fornire risorse a sostegno degli sforzi nazionali volti a fornire le cure necessarie e l'assistenza alle frontiere per gli sfollati in fuga dal conflitto in Sudan". Il ministro ha reso noto che il suo paese ha ricevuto 121 mila cittadini dal Sudan, la maggior parte dei quali sono donne, bambini e anziani.(Cae)