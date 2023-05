Milano: Silli, su tribunale brevetti governo ha portato a casa risultato non scontato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tribunale dei brevetti "il governo ha portato a casa un risultato non scontato, infatti non era automatico che a Londra dovesse corrispondere un'altra città che invece sarà Milano nel prossimo futuro". Lo ha detto il sottosegretario agli Affari esteri, Giorgio Silli, rispondendo alla Camera a un'interpellanza del Movimento cinque stelle. Si tratterà di una "sede ex novo" e "l'intesa raggiunta con Francia e Germania è improntata al realismo", ha spiegato. Le competenze della sede di Milano riguarderanno "il settore farmaceutico, della moda e della filiera agroalimentare. Inoltre, chiederemo un attento monitoraggio della sezione di Milano e, in caso di sbilanciamento rispetto alle attività di altre sedi, il governo si attiverà per un riequilibrio anche prima dei sette anni previsti per il rinnovo dell'accordo", ha concluso Silli. (Rin)