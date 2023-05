Egitto: ambasciatore a Bruxelles incontra capo del Comitato militare dell’Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Egitto a Bruxelles, Badr Abdel Aty ha incontrato il generale Robert Brieger, presidente del Comitato militare dell'Unione europea. Lo ha riferito il quotidiano "Al Ahram" specificando che l'incontro ha riguardato la necessità di continuare a rafforzare le relazioni bilaterali, sia nei settori di cooperazione esistenti che in quelli nuovi. Da parte sua, l'ambasciatore ha evidenziato "il ruolo centrale che l'Egitto svolge nel sostenere la sicurezza e la stabilità nella regione, in particolare nei settori della lotta al terrorismo e all'immigrazione clandestina e alle relative operazioni di traffico illegale", sottolineando inoltre l'importanza di sfruttare lo slancio della cooperazione bilaterale attuale e continuare a rafforzare la cooperazione con l'Unione europea in settori di interesse comune. I due hanno inoltre parlato dell’interesse per lo sviluppo di capacità e competenze nei settori della cybersicurezza, sminamento, smantellamento di ordini esplosivi improvvisati e lotta al terrorismo.(Cae)