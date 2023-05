Germania: Scholz, legge su transizione nel riscaldamento al Bundestag entro luglio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine di un lungo e teso confronto, è stato trovato un compromesso secondo cui il disegno di legge avrebbe dovuto essere presentato al Bundestag in questa settimana, così da garantirne l'approvazione prima della pausa estiva dei lavori parlamentari. Tuttavia, sollevando “preoccupazioni essenziali” come i costi per i contribuenti, la Fdp ha ottenuto che l'avvio dell'iter legislativo venisse rimandato, con il voto dei deputati a ottobre. Habeck ha accusato i liberaldemocratici di aver “mancato alla parola data” e i Verdi avvertono del rischio di una crisi di governo. In merito all'aperto conflitto tra ecologisti e Fdp, Scholz ha infine osservato: “Non nascondo che queste discussioni potrebbero anche essere condotte sottovoce, per i miei gusti”. (Geb)