Libia: Brigata 444 arresta quattro importanti trafficanti droga nel deserto

- Le unità della 444esima Brigata affiliata al Governo di unità nazionale (Gun) della Libia sono riuscite ad arrestare quattro trafficanti droga di alto profilo mentre stavano guidando le loro auto blindate nel deserto libico. Lo ha riferito la stessa brigata in un comunicato stampa. L'operazione è avvenuta dopo “scontri diretti” tra i militari e trafficanti che stavano aspettando un carico di droga nel deserto. Il comunicato ha confermato che i quattro arrestati sono tra i maggiori trafficanti di droga, in particolare pasticche allucinogene. Tra le persone finite in manette vi è anche un presunto trafficante algerino meglio non negli ambienti criminali con il soprannome di "Don Ronaldo". (Res)