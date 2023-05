Spagna: presidente Madrid Ayuso, punto a unire le forze per avere governo monocolore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, punta a "unire le forze" nel Partito popolare (Pp) spagnolo per avere un governo "monocolore" per non rinunciare a diversi progetti che nell'ultima legislatura sono stati "bloccati da questioni ideologiche". Ayuso lo ha affermato in un'intervista al quotidiano "El Mundo" in merito ad una possibile alleanza con il partito sovranista Vox nel caso in cui non dovesse riuscire ad ottenere la maggioranza assoluta alle elezioni regionali del 28 maggio prossimo. "È meglio non immaginare una situazione che ora sembra improbabile", ha aggiunto la leader popolare. "Abbiamo raggiunto accordi con Vox, ma con la fine della legislatura hanno visto che stavano finendo la loro visibilità e hanno deciso di bloccare i bilanci, di tornare a parlare di stranieri e di trasmettere messaggi incerti", ha sottolineato Ayuso. "Non voglio giustificarmi con loro e continuo per la mia strada. Sembrano più preoccupati di Alberto Nunez Feijóo (il leader nazionale popolare) e di me che di essere un'alternativa alla sinistra", è la critica mossa dalla presidente della Comunità di Madrid. (segue) (Spm)