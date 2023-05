Spagna: presidente Madrid Ayuso, punto a unire le forze per avere governo monocolore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando in un'ottica nazionale, Ayuso ha spiegato che in Spagna "nessuno vuole che il nazionalismo continui a crescere nei Paesi Baschi, in Navarra, in Catalogna, a Valencia o nelle Isole Baleari. La Spagna che è stata forgiata al lavoro non sostiene tante leggi settarie e tanta frivolezza", ha spiegato. "Ora c'è una Spagna in cui non siamo tutti uguali davanti alla legge, la gente lavora e paga molte tasse e riceve solo abusi dall'amministrazione, che arriva ad arrogarsi poteri che non le spettano e cerca solo di aumentare l'occupazione pubblica per i propri fini", ha affermato Ayso in riferimento al governo nazionale di Pedro Sanchez. (Spm)