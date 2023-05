Russia-Ucraina: Medvedev, negoziati di pace non possibili finché Zelensky è presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finché il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è al potere in Ucraina, non ci possono essere i negoziati di pace. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitrij Medvedev, parlando ad una conferenza stampa nell'ambito della sua visita ufficiale in Vietnam. "Finché c'è l'attuale regime di Kiev con il clown Zelensky, i negoziati sono impossibili", ha detto Medvedev, sottolineando che prima o poi i Paesi dovranno mettersi al tavolo dei negoziati. "Tutto finisce sempre con le trattative, questo è inevitabile, ma mentre queste persone sono al potere, la situazione per la Russia non cambierà in termini di negoziati", ha ribadito il vicepresidente del Consiglio di sicurezza. (Rum)