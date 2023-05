Sicurezza: Dia sottoscrive protocollo adesione al network @On della Finlandia, Cipro, Bosnia-Erzegovina e Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi presso la sede della Direzione investigativa antimafia, articolazione del dipartimento della Pubblica sicurezza, è stata sottoscritta l’adesione di Finlandia, Cipro, Bosnia Erzegovina e Kosovo al @ON Operational Network, finanziato dalla Commissione Europea di cui la Dia è project leader. Il progetto, con l’importante supporto di Europol, costituisce un efficace strumento di cooperazione internazionale di polizia che mira a finanziare investigazioni su gruppi criminali transnazionali che costituiscono una minaccia per l’Unione Europea. Il network, attualmente, vede la partecipazione di 36 Paesi e 41 polizie europee. Al progetto, inoltre, aderiscono anche paesi extraeuropei quali l’Fbi statunitense, la Royal Canadian Mouted Police, la polizia australiana con la collaborazione di polizie del Sud America. Lo strumento @ON, facendo leva sulle potenzialità della rete, garantisce infatti una efficace visione d’insieme del fenomeno della criminalità organizzata a livello europeo, sotto il coordinamento informativo di Europol ed è pertanto uno strumento sempre più utilizzato dalle singole forze di polizia in virtù di un approccio “globale” al contrasto alla criminalità organizzata che opera ormai da tempo con investimenti ed attività criminali transnazionali.(Com)