Germania: nuovi elementi sul sostegno di Afd alla Russia

- Emergono nuovi elementi sul già noto sostegno alla Russia di Alternativa per la Germania (Afd), partito nazionalconservatore all’opposizione al Bundestag. Come riferisce l’emittente televisiva “Zdf”, la commissione Esteri della formazione produce documenti che rispecchiano le tesi del Cremlino e vengono diffusi dai mezzi di informazione russi. Tra l’altro, si tratta di un progetto di “pace per l’Europa”, con cui Afd presenta la sua proposta per porre fine alla guerra che la Russia ha mosso contro l’Ucraina. In particolare, i nazionalconservatori propongono di tenere referendum sulla cittadinanza nei territori ucraini occupati e annessi dalla Russia in maniera illegale. A Kherson, Donetsk, Luhansk e Zaporizhzhia, il voto dovrebbe svolgersi sotto osservazione dell’Onu. Come nota “Zdf”, il progetto rispecchia le posizioni di Mosca ed ha avuto ampio risalto da parte dell’agenzia di stampa “Tass”. Presieduta da Petr Bystron, deputato di Afd al Bundestag, la commissione Esteri del partito ha poi chiesto al governo federale di “annullare il riconoscimento del Kosovo”. Come sottolinea “Zdf”, questa è la posizione “dei nazionalisti serbi e della Russia”. A fronte di questa attività, in Afd monta la preoccupazione per “influenze straniere” sul partito. Al riguardo, un esponente dei nazionalconservatori ha affermato: “È quasi un segreto di Pulcinella nella dirigenza del gruppo parlamentare che informazioni della commissione Esteri siano trapelate a servizi stranieri”. Afd è classificata come sospetta organizzazione estremista di destra dall’Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l’agenzia di intelligence interna della Germania. (Geb)