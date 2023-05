Kosovo: associazione sindacale polizia entra in Consiglio europeo sindacati forze dell’ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindacato di polizia del Kosovo è entrato a far parte del Consiglio europeo dei sindacati di polizia (Cesp). Lo riferisce la stampa kosovara. L’ammissione dell’associazione sindacale di Pristina, Unione della polizia, è avvenuta durante il congresso di Cesp che si è tenuto a Roma. Secondo quanto reso noto dal sindacato stesso attraverso un comunicato, “tutti i rappresentanti degli Stati membri hanno votato all’unanimità a favore dell’ingresso nel Cesp”. Come evidenzia la nota, si tratta di “un grande risultato per la polizia del Kosovo, che garantisce i diritti socioeconomici e legali”. (Alt)