Nato: delegazione Italia ad Assemblea parlamentare, bilaterali con Ucraina, Georgia e opposizione bielorussa (4)

- La riunione con la delegazione del Kosovo è stata aperta dal presidente Driton Hyseni, che ha ricordato le aspirazioni del paese ad entrare nelle istituzioni euro-atlantiche. In particolare, ha menzionato la domanda di adesione al Consiglio d'Europa, che sarà esaminata dall'Assemblea parlamentare nei prossimi mesi. Per quanto riguarda la Nato ha chiesto il sostegno dell'Italia affinché lo status della delegazione venga elevato da paese osservatore a paese associato. Una richiesta in tal senso verrà presentata all'Assemblea parlamentare della Nato a breve. Analogamente è stata espressa l'aspirazione a che le forze militari del Kosovo possano entrare nel programma della Nato Partnership for peace. Il presidente Cesa ha ricordato il sostegno da sempre dato dall'Italia al Kosovo, evidenziando il ruolo cruciale svolto nella missione Kfor, attualmente guidata dal generale italiano Ristuccia. Del resto l'impegno italiano a sostegno della regione dei Balcani occidentali è una priorità strategica. Dopo gli interventi dei deputati Formentini e Orsini, la delegazione del Kosovo ha ringraziato l'Italia per il sostegno al paese e il contributo prezioso nell'ambito della missione Kfor. (segue) (Res)