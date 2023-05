Kosovo-Serbia: Borrell, tensioni fra le parti devono finire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tensioni fra Kosovo e Serbia devono finire. A dirlo l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, nel corso della conferenza finale del Consiglio Affari esteri di Bruxelles. "Essere membri dell'Unione europea è un esercizio di cooperazione fra Stati che hanno combattuto in passato e che possono diventare non solo vicini, ma anche amici e partner. È un esercizio di convivenza. Per questo, la piena e rapida attuazione dell'accordo è l'unica via per la normalizzazione delle relazioni tra Belgrado e Pristina", ha detto. "Le tensioni e le provocazioni reciproche devono finire, e anche l'atmosfera negativa e la mancanza di costruttività devono essere invertite", ha aggiunto. (Beb)