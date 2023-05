Kosovo-Regno Unito: sottosegretario britannico Heappey in visita a Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alle Forze Armate del Regno Unito, James Heappey, si trova oggi in visita a Pristina. Secondo quanto riferisce la stampa kosovara, Heappey ha avuto un incontro con la presidente della Repubblica Vjosa Osmani. In un post su Twitter, Osmani ha affermato che nel corso dell'incontro è stata ribadita la cooperazione tra i due Paesi nel campo della difesa e della sicurezza. "Insieme abbiamo ribadito la nostra determinazione a sviluppare la nostra eccellente cooperazione in materia di difesa e sicurezza e a proseguire negli sforzi per garantire pace e stabilità durature", ha scritto Osmani. L’agenda prevede anche un incontro tra Heappey e il primo ministro, Albin Kurti.(Alt)