Balcani: Tajani, Italia è interlocutore attivo nella regione

- L’Italia è un “interlocutore attivo” nell’area dei Balcani. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in audizione alle commissioni riunite di Camera e Senato sul Consiglio Affari esteri dell’Unione europea del 22 maggio. “Sono stato sia in Kosovo che in Serbia, dove c’è stato il business forum. L’anno prossimo l’evento, che si è svolto a Belgrado, lo faremo a Trieste. Il Kosovo è venuto a presentare le sue opportunità alle imprese italiane e faremo un business forum anche lì prima della fine dell’anno”, ha affermato il titolare della Farnesina. “Vogliamo fare capire a questi Paesi che noi vogliamo che entrino nell’Unione europea, ma anche loro devono fare la loro parte con le riforme, nel rispetto del diritto, eliminando ogni tipo di corruzione, cosa che non è sempre facile”, ha sottolineato Tajani. “Li aiuteremo in tutti i modi possibili, favorendo il processo di sviluppo. In Albania c’è una presenza della Guardia di finanza che contribuisce anche alla crescita delle forze di polizia albanesi, ma abbiamo una presenza militare anche in Bosnia-Erzegovina, e ai confini di Serbia e Kosovo”, ha aggiunto il ministro, evidenziando che “i nostri militari sono ben apprezzati da tutti”. (Res)