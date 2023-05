Iran: ministro Esteri, accordo su nucleare “documento internazionale per abolire sanzioni”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I negoziati internazionali sul programma nucleare dell’Iran sono “un documento internazionale per l’abolizione delle sanzioni”. Lo ha dichiarato ieri il ministro degli Esteri dell’Iran, Hussein Amirabdollahian, come riferisce il quotidiano panarabo “Al Sharq al Awsat”. Amirabdollahian, inoltre, ha dichiarato di aver scambiato per settimane messaggi indiretti con gli Stati Uniti, accusando i “Paesi occidentali” di essere “dipendenti dalle sanzioni”. Un accordo internazionale in materia, ha aggiunto, ha “punti di forza e punti deboli”, ma Teheran intende proseguire sulla via dei negoziati. “Siamo impegnati da mesi nei negoziati, non per il puro piacere di negoziare”, ha aggiunto, “il governo iraniano è determinato e i nostri piani sono di continuare a impegnarci per quanto possibile a far sì che tutte le parti tornino a rispettare l’accordo”, in riferimento al Piano globale d'azione congiunto (Jcpoa, l'intesa sul nucleare iraniano concluso tra Iran, Cina, Francia, Regno Unito, Russia, Stati Uniti e Germania). “Oggi la popolazione ci chiede di migliorare le condizioni di vita”, ha spiegato Amirabdollahian, “e in questo contesto intendiamo utilizzare le potenzialità rappresentate dalla politica estera” per annullare l’effetto delle sanzioni. (Res)